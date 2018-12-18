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Возрождение рекламной отрасли связали с возвращением пива на ТВ

Экономика

В рекламе пива снова появятся люди

Москва, 18 декабря 2018, 16:47 — REGNUM  Отечественная рекламная отрасль деградирует из-за чрезмерных ограничений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ходе обсуждения законопроекта о снятии запрета с рекламы пива.

Он указал на существующие ограничения для рекламы алкогольных напитков.

«Что касается образа людей и животных, этот запрет — это отличный, на мой взгляд, пример перегибания палки. Целью было уменьшить количество пива на экране. Результат в этом плане в некотором смысле получился, на мой взгляд, обратный. Если вам нельзя показывать в ролике фактически ничего, кроме самого пива, то весь ролик выглядит как — на экране просто мы смотрим, как льётся пиво, и всё. Это выглядит глупо и некрасиво. Пока рекламные ролики с пивом из других стран выигрывают международные конкурсы рекламы, наша рекламная отрасль деградирует из-за чрезмерных ограничений», — сказал Горелкин.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий с 1 января 2019 года распространять рекламу пива и различных алкогольных напитков, изготовленных на основе пива. Так, подобная реклама может быть размещена на ТВ и радио с 23 до 7 часов. Разрешается использовать образы людей, но не детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума смягчает правила рекламы пива и другого алкоголя в СМИ

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Пиво: регулирование продажи, употребления и рекламы
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