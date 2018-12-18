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Стройке Северного обхода вокруг Пскова добавили 300 млн рублей

Экономика

Строительство было приостановлено в связи с недостатком финансирования

Псков, 18 декабря 2018, 16:47 — REGNUM  Псковская область получит дополнительно 300 млн рублей из федерального бюджета, которые будут направлены на продолжение строительства второго пускового комплекса объездной дорогив округ Пскова — так называемого Северного обхода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, всего на строительство этого объекта региону направлено в 2018 году 800 млн рублей.

«Средства позволят в этом году заказать дорогостоящие материалы с долгим сроком изготовления, чтобы оперативно приступить к работам в следующем году», — пояснили в администрации Псковской области.

Напомним, Северный обход вокруг Пскова строится в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)», а также госпрограммы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014−2020 годы». Стоимость проекта оценивается в 6,7 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего на развитие дорожной деятельности 27 регионам России направлено более 12 млрд рублей.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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