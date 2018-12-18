Костромской инвестор перенес сроки сдачи проблемного дома

Кострома, , 16:41 — REGNUM В Костроме дольщикам проблемного дома «Берендеевы пруды» пообещали ввести жилой комплекс в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года, сообщает областное телевидение «Русь». Сроки сдачи объекта были озвучены на встрече дольщиков с новым инвестором и профильного департамента.

Сейчас вместо одного из домов — котлован, еще два построены до уровня второго и третьего этажей. В связи с большим объемом работ, новый инвестор предложил будущим собственникам подписать дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи квартир. Как отмечает областное телевидение, «это необходимо не только чтобы профинансировать завершение строительства, но и определить ресурс свободных квартир».

"Первым шагом нового собственника «Красной маевки» стало то, что он, не дожидаясь дополнительного соглашения, с 19 ноября уже приступил к работам фактически. На первой и второй очереди работы уже ведутся. То есть, это первый шаг уже, по сути ва-банк на опережение. Ожидая, что собственники все-таки поддержат данную инициативу, потому что это наиболее короткий и перспективный вариант развития событий по завершению строительства объектов», — сообщил заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области Николай Ухов.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области нашли новых инвесторов, которые достроят шесть из девяти проблемных домов в регионе. Всего в области идет строительство 185 объектов с долевым участием.

Отметим, что местные власти разработали новый «законодательный механизм, который позволяет находить инвесторов для достройки проблемных домов и предоставлять им в качестве компенсации в аренду земельные участки без проведения торгов».

"Результативной оказалась и проверка оплаты договоров долевого строительства, проведенная по требованию губернатора. Ряд проблемных домов будут завершены благодаря передаче прав на неоплаченные квартиры новым подрядчикам», — отмечают в пресс-службе.

Так, строительство многоквартирного дома на ул. Магистральной в Костроме, застройщиком которого ранее выступала ОАО «Ивановская Домостроительная Компания», возобновит новый подрядчик и завершит все работы в 2019 году.

На одном из незавершенных объектов «Костромагорстроя» устанавливают кровельное покрытие «за счет средств имеющейся дебиторской задолженности ООО «Мегаполис». Работы планировалось завершить до конца текущего года.