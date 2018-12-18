В правительстве подсчитали, сколько граждан Китая находится в Киргизии

Бишкек, , 16:39 — REGNUM За период с 2010 по 2018 годы 268 граждан Китая получили гражданство Киргизии. В том числе 171 киргиз, 72 уйгура, 9 узбеков, 9 дунган, 6 китайцев и 1 казах. Об этом сообщила пресс-служба правительства, комментируя появившиеся в СМИ и соцсетях слухи о большом количестве китайцев, сменивших гражданство на киргизское.

Также отмечается, что за эти восемь лет 60 граждан Киргизии официально вступили в брак с гражданами Китая.

По данным пограничной службы, с начала 2018 года на территорию Киргизии прибыло 35 215 граждан КНР. Одновременно с этим республику покинули 34 436 китайских граждан.

Согласно официальной информации, в текущем году граждане Китая получили 21 017 виз. А разрешение на временное проживание выдано 11 966 гражданам КНР, в том числе 9 498 китайских граждан получили временные разрешения на работу.

«Учитывая приведенные данные, призывы, содержащие недостоверную информацию, могут нанести урон двустороннему киргизско-китайскому стратегическому сотрудничеству», — подчеркивают в правительстве Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году гражданство Киргизии получили более 4 914 иностранцев, а в первом полугодии 2018 года киргизцами стали свыше 1 654 человек, ранее имевших другое гражданство.

Отметим, что по официальной информации, в 2017 году в Киргизию прибыли 41 307, а выехали — 40 690 граждан КНР. Также в минувшем году китайские граждане получили 12 310 виз и 18 312 разрешений на временное проживание. Разрешение на временную трудовую деятельность выдано 11 593 гражданам Китая.