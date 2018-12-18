Трудовая миграция из Туркестана в Россию: что будет в 2019 году?

Душанбе, , 16:35 — REGNUM За девять месяцев 2018 года объем денежных переводов, пересылаемых трудовыми мигрантами в Таджикистан, увеличился по сравнению с прошлым годом на 3,4% и составили $1 млрд 938 млн (более 129,1 млрд рублей). Вместе с тем выросли суммы переводов граждан Узбекистана и Киргизии, работающих в России.

«В первую очередь, переводы растут по двум причинам. Первая — мигрантов из Туркестанского региона на российском рынке труда становится больше. Вторая — вероятно, подрастает зарплата. Но едва ли это основная причина», — сообщил ИА REGNUM профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин.

По словам эксперта, существует высокая вероятность того, что в 2019 году положительная динамика в этой сфере сохранится.

«Скорее всего, рост переводов продолжится. Обратите внимание, что в третьем квартале 2018 года переводы даже чуть уменьшились по сравнению с третьим кварталом 2017 года. Возможно, это является следствием неопределенности курса рубля», — уточнил он.

Аналитик считает, что «если в России ситуация станет сложнее, и будут проблемы с курсом рубля, то это сразу же отрицательно скажется на доходах граждан Туркестана, а следовательно и на денежных переводах».

Что касается конкуренции на российском рынке труда, то опасаться ее в 2019 году не следует, добавил собеседник редакции.

«Мигранты из Узбекистана и так уже присутствуют на рынке России. И их больше, чем приехавших работать из Киргизии и Таджикистана вместе взятых. Пока работы хватает всем», — подчеркивает он.

Профессор выразил мнение, что «если Узбекистану дадут какие-то послабления с легализацией, то тогда возможна некоторая конкуренция на одних и на тех же сегментах рынка труда, но вряд ли узбекские мигранты получат такие преференции».

Абашин отмечает, что Россия по-прежнему является одним из самых доступных и привлекательных рынков труда для граждан стран Туркестанского региона.

«Россия ближе с точки зрения дешевизны и массовости транспорта. Очень важно, что между Россией и странами донорами рабочей силы нет визового режима, рынок труда большой и готов принять много рабочих рук. Плюс сложились уже мигрантские сети, которые принимают, подыскивают работу и защищают».

ИА REGNUM напоминает, что за шесть месяцев 2018 года работающие за рубежом трудовые мигранты перечислили в Киргизию через системы денежных переводов $1 млрд 115 млн (около 74,3 млрд рублей), что на 12% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В Таджикистан — $1 млрд 159 млн (77,2 млрд рублей), что на 9% больше. В Узбекистан — $1 млрд 803 млн (120,1 млрд рублей), что больше на 15%.

Отметим, что сопоставимые суммы киргизстанцы, узбекистанцы и таджикистанцы привезли к себе на родину в виде наличных денег.