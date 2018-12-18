Росстат зафиксировал сокращение долгов по зарплате в ноябре

Москва, , 16:22 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России по состоянию на 1 декабря составила 3 млрд 70 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Как сообщается, за ноябрь задолженность по зарплате в стране сократилась на 139 млн рублей, или на 4,3%.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы 529 млн рублей (17,2%) приходится на долги, образовавшиеся в 2017 году, ещё 1011 млн рублей (32,9%) — на долги, остающиеся с 2016 года и ранее.

В общей сложности на 1 декабря задолженность по заработной плате имелась перед 45,6 тысячи человек. Из них 46% — работники обрабатывающих производств, 17% — строительства, 7% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок, 6% — транспорта, 6% — добычи полезных ископаемых.