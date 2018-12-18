Ремонтировать римские дороги будет армия

Рим, , 16:11 — REGNUM К ремонту римских дорог будут привлечены специальные подразделения итальянской армии, заявила во вторник, 18 декабря, мэр города Вирджиния Раджи, передает информагентство Ansa.

Ранее между мэрией и правительством страны была достигнута договоренность об использовании армии для этих работ. Соответствующая поправка была утверждена Сенатом страны.

Раджи отметила, что в стране «наконец появилось правительство, которое выполняет обещания», и выразила особую благодарность министру оборону Элизабетте Трента.

Правительство также выделило средства для проведения ремонта и для организации работы общественного транспорта. На ремонт 200 километров римских дорог выделено 240 млн евро.