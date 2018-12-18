В Бауманке сообщили о проектах финалистов программы УМНИК-Аэронет

Москва, , 16:06 — REGNUM В текущем году на конкурсный проект УМНИК-Аэронет поступило вдвое больше заявок, чем в прошлом, сообщает 18 декабря пресс-служба Межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» (подразделение МГТУ им. Н.Э. Баумана) со ссылкой на директора Владимира Нелюба.

«В этом году мы получили почти в 2 раза больше заявок, чем в прошлом, а в финал отобрали только самые качественные. Из 123 учёных со всей страны в финал прошли 46», — сказал он.

Для участия в конкурсной программе молодые учёные представили разработки световозвращающих покрытий на элементах статических лазерных трекеров для эксплуатации в условиях космоса, индивидуальное летательное транспортное средство на винтовой тяге, аэрокосмические маневренные зонды для изучения Венеры, технологии изготовления воздушных винтов для беспилотных летательных аппаратов из композиционных материалов с целью создания серийного производства и другие.

В настоящее время идёт подсчет выставленных баллов экспертами, а затем работы будут переданы в Фонд содействия инновациям, для окончательного подведения итогов в январе 2019 года. В прошлом году в финале победителями УМНИК-Аэронет стали 39 человек, которые получили грант в размере 500 тысяч рублей для дальнейшей реализации своего проекта.

МИЦ «Композиты России» — структура МГТУ им. Н.Э. Баумана, созданная в июне 2011 года для содействия в разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных решений университета (новые материалы, композиты, нанотехнологии, информационные технологии), формирования научного задела и современных образовательных технологий и программ. Центр реализует «замкнутый цикл» инжиниринговых и научно-образовательных услуг, от разработки до внедрения технологий и промышленной продукции в ключевые секторы экономики России.