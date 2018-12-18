Немецкие компании готовы вкладывать в РФ и выступают за отмену санкций

Москва, , 16:00 — REGNUM Экономические санкции Евросоюза против России должны быть поэтапно отменены. Такого мнения, согласно данным проведённого Российско-Германской внешнеторговой палатой и Восточным комитетом немецкой экономики опроса, придерживается большинство (52%) немецких компаний, ведущих бизнес в РФ.

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Немецкий бизнес призывает Меркель отменить санкции против России

При этом значительное количество (43%) предпринимателей выступает за немедленную отмену ограничительных мер.

Отмечается сохраняющаяся готовность немецких компаний к инвестициям в Россию. Так, размер корпоративных инвестиций, запланированных на ближайший год, превышает 628 млн евро. Это значительно больше, чем в 2018 году.

«На фоне санкций США пока лишь небольшая группа компаний рассматривает снижение своей деловой активности в России. Каждая третья компания намерена и дальше развивать бизнес в стране», — приводит «Финмаркет» слова исполнительного директора Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса.

В опросе приняли участие 168 немецких компаний, в которых в России заняты почти 142 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, призывы отменить санкции против России в Германии звучали уже неоднократно. Так, весной 2018 года 79% представителей действующих на российском рынке компаний ФРГ заявили о необходимости канцлеру ФРГ Ангеле Меркель выступить с критикой введения новых американских санкций в отношении российских компаний, так как эти меры оказывают негативное влияние на немецкий бизнес. 68% немецких фирм отметили, что санкции нанесли им «сильный или очень сильный» ущерб, и лишь 12% сообщили о «слабых» последствиях.

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