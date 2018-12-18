Медведев поручил ликвидировать существующие свалки твердых отходов

Москва, , 15:59 — REGNUM Все свалки твердых коммунальных отходов в их существующем виде должны быть ликвидированы или превращены в современные хранилища. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев 18 декабря на совещании по вопросам обращения с ТКО.

Медведев подчеркнул обязательность ликвидации свалок в ближайшее время. Он отметил, что успешные примеры рекультивации свалок есть, например, в Московской области.

В рамках проекта «Чистая страна» ликвидировать нужно еще более 190 несанкционированных свалок, расположенных в черте городов. Все эти случаи известны, они вызывают раздражение горожан, отметил он.

Премьер-министр сообщил, что подготовлены меры по обращению с твердыми отходами, призванные решить проблему свалок в регионах.

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