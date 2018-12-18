Вторник, 18 Декабря 2018 года
17:45:43 МСК

Медведев поручил ликвидировать существующие свалки твердых отходов

Экономика

Свалки должны стать современными хранилищами

Москва, 18 декабря 2018, 15:59 — REGNUM  Все свалки твердых коммунальных отходов в их существующем виде должны быть ликвидированы или превращены в современные хранилища. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев 18 декабря на совещании по вопросам обращения с ТКО.

Медведев подчеркнул обязательность ликвидации свалок в ближайшее время. Он отметил, что успешные примеры рекультивации свалок есть, например, в Московской области.

В рамках проекта «Чистая страна» ликвидировать нужно еще более 190 несанкционированных свалок, расположенных в черте городов. Все эти случаи известны, они вызывают раздражение горожан, отметил он.

Премьер-министр сообщил, что подготовлены меры по обращению с твердыми отходами, призванные решить проблему свалок в регионах.

Читайте также: Госдума перенесла мусорную реформу в трех городах и в ряде зон регионов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Полигоны и мусорные свалки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить