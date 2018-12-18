На рубль влияют «долгоиграющие» негативные факторы

Москва, , 15:44 — REGNUM На рубль, кроме уже полностью отыгранного повышения ключевой ставки ЦБ РФ, продолжают влиять «долгоиграющие» негативные факторы, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

Например, никуда не делась угроза введения в начале 2019 года «адского» пакета санкций со стороны США. В том числе направленных предметно против российского госдолга. Более того, американцы обещают впредь ужесточать их (санкции) каждый месяц-два. Глобальная нисходящая коррекция по нефти, вызванная превышением мирового предложения над снижающимся спросом, имеет все шансы продолжиться. Особенно после того, как сделка ОПЕК+ была признана участниками рынка явно недостаточной для того, чтобы поддержать падающие нефтяные котировки.

«Что касается торговой войны между США и Китаем, поставленной на паузу на 90 дней, то она неизбежно возобновится с новой силой, поскольку цель Штатов — не столько улучшение торгового баланса, сколько стратегическое сдерживание Китая. Имеются также другие негативные для рубля факторы. Не следует забывать также о том, что практически все субъекты нашей экономической жизни, кроме населения, которое ничего не решает, и импортёров, объективно заинтересованы в относительно низком курсе рубля», — пояснил эксперт.

В то же время доллар явно нацелен на рост: несмотря на все колебания в последние дни, индекс доллара DXY так и не опустился ниже важного уровня 96. Если 19 декабря ФРС США озвучит своё намерение продолжать нормализацию денежно-кредитной политики в следующем году (т.е. продолжит повышать ставку), доллар неизбежно вырастет, а валюты развивающихся стран, включая российский рубль, продолжат падать с ускорением.

«Снижение курса отечественной валюты по отношению к «американцу» (USD) будет разгонять инфляцию дальше и дальше, а возможности ЦБ РФ по повышению ставки весьма ограничены. Если, конечно, регулятор не готов вконец угробить российскую и без того дышащую на ладан экономику непомерно высокой стоимостью заёмных средств», — полагает Перекальский.

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