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Новгородская область получит дополнительный миллиард на дороги

Экономика

Всего за два года федеральное финансирование ремонтов дорог в регионе превысило 4 млрд рублей

Великий Новгород, 18 декабря 2018, 15:44 — REGNUM  Новгородская область получит дополнительно 1 млрд рублей из федерального бюджета на дорожную деятельность. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, полученные средства пойдут на оплату работ, выполненных в строительный период.

«Федеральное финансирование позволило провести масштабные работы по ремонту дорог. В нормативное состояние приведено около тысячи километров дорог», — сообщили в пресс-центре.

С просьбой о финансовой поддержке дорожных работ в регионе губернатор Новгородской области Андрей Никитин обращался к президенту РФ Владимиру Путину в мае 2018 года. По итогам встречи президент дал соответствующее поручение.

Всего в 2018 году на дорожные работы регион из федерального бюджета получил более 2,8 млрд рублей — практически вдвое больше, чем в 2017 году, когда на дороги Новгородской области федеральный бюджет направил 1,462 млрд рублей.

Напомним, для решения проблемы качества дорог в Новгородской области сформирована опорная сеть автомобильных дорог протяженностью 2390 км — это дороги с наиболее интенсивным движением, которые связывают крупные населённые пункты. Руководство области поставило задачу привести их в нормативное состояние в приоритетном порядке.

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