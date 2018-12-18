Новосибирские энергетики провели эксперимент по снижению энергопотребления

Новосибирск, , 15:38 — REGNUM Центр коллективного пользования (ЦКП) Новосибирского Академпарка стал местом проведения эксперимента, главной целью которого стала демонстрация возможности участия офисного здания в управлении спросом на электроэнергию, сообщает 18 декабря пресс-служба Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС).

«Целью эксперимента стала демонстрация технического решения, обеспечивающего возможность своевременного снижения потребления электроэнергии офисным зданием путем дистанционного управления оборудованием вентиляции и кондиционирования воздуха с контролем параметров температуры и содержания углекислого газа в помещениях», — говорится в сообщении.

Для проведения эксперимента Системный оператор обеспечил условия, имитирующие участие потребителей розничного рынка в действующей на оптовом рынке программе ценозависимого снижения потребления электроэнергии с помощью агрегатора управления спросом. Программой эксперимента были установлены необходимый объем и длительность разгрузки задействованного оборудования, составившие 10 кВт и 2 часа соответственно, а также порядок обмена информацией между участниками эксперимента. Объектом управления спросом стали две установки приточной вентиляции ЦКП.

После получения от Системного оператора уведомления о необходимости разгрузки компания «Тион», выступившая в роли агрегатора управления спросом, обеспечила распределение совокупного объема и длительности разгрузки между установками приточной вентиляции.

«Снижение потребления в ходе эксперимента составило 25−35 кВт. Достигнутый объем разгрузки значительно превысил установленное программой эксперимента значение», — пояснили в СО ЕЭС.

Это обусловлено тем, что заявленный агрегатором и потребителем объем снижения потребления был выбран с запасом, позволяющим скомпенсировать непрогнозируемое влияние погодных условий на возможность снижения потребления системой вентиляции. Наличие достаточного количества территориально распределенных объектов управления, а также достоверной статистики достижимых объемов снижения потребления позволит в перспективе снизить требования к резервированию и обеспечить максимально эффективное использование ресурсов потребителей.

Читайте также: Потребление энергии в ЕЭС России в ноябре увеличилось на 2%

Работа персонала компании-агрегатора в процессе снижения потребления демонстрировалась специалистам Системного оператора с использованием видеосвязи. Важной особенностью эксперимента стало то, что персонал потребителя и агрегатора непрерывно отслеживал параметры микроклимата в затронутых экспериментом помещениях ЦКП с использованием датчиков температуры и углекислого газа в составе комплексной системы управления инженерным оборудованием здания. Контроль снижения потребления осуществлялся с использованием счетчиков технического учета электроэнергии здания ЦКП и датчиков системы управления зданием.

В рамках подготовки к участию в эксперименте, а в дальнейшем — в пилотных проектах специалистами «Тион» был разработан программный комплекс EDR. TION, обеспечивающий возможность интеграции с системой управления зданием, а также проведены предварительные испытания, подтвердившие возможность снижения потребления зданием ЦКП без негативного влияния на микроклимат в помещениях. В рамках работы по созданию комплекса EDR. TION реализован программный интерфейс (API), необходимый для дистанционного управления снижением потребления электроэнергии по уведомлению от Системного оператора в автоматическом режиме без участия дежурного персонала здания, что позволит компании «Тион» в перспективе дистанционно координировать нагрузку энергопринимающих устройств множества зданий из единого управляющего центра.

Читайте также: В ЕЭС России ожидают роста в потреблении энергии на 1,5%

Проведенный эксперимент впервые в российской электроэнергетике демонстрирует потенциал гибкости важнейшего для управления спросом сегмента потребителей — зданий коммерческой недвижимости. По оценкам Международного энергетического агентства большая часть существующего и перспективного потенциала управления спросом сосредоточена именно в области эксплуатации зданий, особенно в части обогрева и кондиционирования. Потребление электроэнергии на обогрев и охлаждение может быть смещено во времени на несколько часов в зависимости от тепловой инерции здания. По оценкам специалистов компании «Тион» и Новосибирского Академпарка, возможное снижение потребления электроэнергии зданием ЦКП составляет около 40 кВт в холодное время года и до 250 кВт в теплое время года, когда в здании активно используется система кондиционирования воздуха, что подтверждает значительный потенциал управления спросом коммерческих зданий.

Ранее, напомним, компания VYGON Consulting выпустила отчёт, в котором констатировалось, что старт реализации проекта по внедрению в России технологии ценозависимого потребления энергии оказался неудачным. В связи с этим разработчики доклада предложили отложить внедрение концепции управления спросом на электроэнергию в России на вторую половину 2020-х годов.