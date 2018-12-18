Металлургический завод в Казахстане восстанавливают 500 специалистов

Караганда, Казахстан, , 15:36 — REGNUM После аварии на металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау» на восстановительные работы привлечено около 500 специалистов со всего Казахстана, сообщает 18 декабря агентство «КазТАГ» со ссылкой на начальника ремонтных работ по ликвидации последствий аварии Виктора Демченко.

По его словам, восстановительными работами занимаются 119 сварщиков и посменно 250 монтажников. Около 200 человек выходят в ночные смены и 400 человек — в дневные.

В настоящее время на заводе ежедневный выпуск чугуна составляет 2200 тонн. В ближайшее время планируется запустить поврежденный газопровод и конвертерный цех.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря на заводе «АрселорМиттал Темиртау» произошел разрыв ранее восстановленного азотопровода. Один из участков азотопровода высокого давления не прошел испытания.

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