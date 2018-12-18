В Новгородской области посчитали пенсионеров-«досрочников»

Великий Новгород, , 15:23 — REGNUM В Новгородской области проживает около 44 тыс. человек, имеющих право на досрочный выход на пенсию, при этом к тем, у кого это право было и ранее, добавились почти 3,5 тыс. многодетных матерей, а также 466 человек с продолжительным трудовым стажем. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на заседании пресс-клуба в Новгородском Доме журналиста заявил руководитель отделения Пенсионного фонда РФ по Новгородской области Алексей Костюков.

Как и сейчас, на пенсию раньше общеустановленного срока будут выходить те, чья работа связана с опасными и вредными условиями труда. Сохраняются досрочные пенсии для родителей детей-инвалидов или их опекунов, а также для многодетных матерей. При этом право на досрочный выход на пенсию получили матери с четырьмя детьми (в 56 лет) и с тремя детьми (в 57 лет).

Те женщины и мужчины, которые в 2019 году достигнут прежнего возраста выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 для мужчин), смогут выйти на пенсию всего на полгода позднее, то есть иоформить пенсию в 55,5 и в 60,5 лет соответственно. Кроме того, впервые в законодательстве введено новое основание для более раннего выхода на пенсию — продолжительный трудовой стаж: для женщин это 37 лет, для мужчин — 42 года. Они смогут выходить на пенсию на два года раньше.

Раньше установленного срока по-прежнему будут выходить на пенсию педагогические, медицинские, творческие работники, но, исходя из общего возраста трудоспособности, этот срок будет постепенно сдвигаться.

Алексей Костюков напомнил, что увеличение пенсионного возраста будет плавным, предусматривается десятилетний переходный период: с 2019 по 2028 годы. С 1 января 2019 года возраст выхода на пенсию установлен для женщин — 56 лет, для мужчины — 61 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Новгородской области проживает около 204,5 тыс. пенсионеров — это 34% населения региона.

Читайте также: На индексацию пенсий новгородских пенсионеров потребуется 1 млрд рублей