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Госдума смягчает правила рекламы пива и другого алкоголя в СМИ

Экономика

Новые нормы могут вступить в силу уже 1 января 2019 года

Москва, 18 декабря 2018, 15:20 — REGNUM  Законопроект о смягчениях правил рекламы алкогольной продукции Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Речь идет, прежде всего, о рекламе пива. Так, депутаты предлагают отменить введенный ранее запрет на использование в рекламе любого алкоголя образов людей и животных. Если закон будет принят, то их образы можно будет снова использовать в рекламе. Однако использовать образы несовершеннолетних граждан все равно запрещается.

Кроме того, законопроект также разрешает с 1 января 2019 года распространять рекламу пива и различных алкогольных напитков, изготовленных на основе пива. Так, подобная реклама может быть размещена на ТВ и радио с 23 до 7 часов. Речь идет и о прямых трансляциях спортивных соревнований, в том числе и на теле‑ и радиоканалах, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера. Однако если телеканал показывает детско-юношеские спортивные соревнования, то транслировать рекламу запрещается.

Кроме того, авторы законопроекта также предлагают разрешить рекламу пива в печатных СМИ и книгах, если только она не размещена на первой и последней полосе газеты или обложки.

Читайте развитие сюжета: Возрождение рекламной отрасли связали с возвращением пива на ТВ

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Пиво: регулирование продажи, употребления и рекламы
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