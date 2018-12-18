Госдума смягчает правила рекламы пива и другого алкоголя в СМИ

Москва, , 15:20 — REGNUM Законопроект о смягчениях правил рекламы алкогольной продукции Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Речь идет, прежде всего, о рекламе пива. Так, депутаты предлагают отменить введенный ранее запрет на использование в рекламе любого алкоголя образов людей и животных. Если закон будет принят, то их образы можно будет снова использовать в рекламе. Однако использовать образы несовершеннолетних граждан все равно запрещается.

Кроме того, законопроект также разрешает с 1 января 2019 года распространять рекламу пива и различных алкогольных напитков, изготовленных на основе пива. Так, подобная реклама может быть размещена на ТВ и радио с 23 до 7 часов. Речь идет и о прямых трансляциях спортивных соревнований, в том числе и на теле‑ и радиоканалах, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера. Однако если телеканал показывает детско-юношеские спортивные соревнования, то транслировать рекламу запрещается.

Кроме того, авторы законопроекта также предлагают разрешить рекламу пива в печатных СМИ и книгах, если только она не размещена на первой и последней полосе газеты или обложки.

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