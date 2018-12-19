Инвестиции, демография, туризм: за что Тула получила грант

Тула, , 17:17 — REGNUM 488,6 миллиона рублей. Это, например, два, а то и три, новых детских сада для региона, либо полноценная общеобразовательная школа. Именно такую сумму получила Тульская область после распределения средств грантов и подписания документа председателем российского правительства Дмитрием Медведевым за высокие темпы роста экономического потенциала за 2017 год. Федеральные средства достались 40 субъектам России. В ЦФО один из самых больших «кусков пирога» достался Тульской области. Ближайшие соседи получили в разы меньше: Липецкая область 299 млн рублей, Калужская — 265 млн, а Орел — совсем ничего. Тульская область оказалась в первой двадцатке регионов рейтинга распределения правительственных грантов. Среди лучших также оказались Белгородская область (990,8 млн руб), Камчатский край (930,7 млн), Сахалин (882,9 млн), Москва (862,6 млн), Ленинградская область (842,7 млн). Почему Тула оказалась в этом списке и куда пойдут выделенные средства, в материале ИА REGNUM.

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Стабильный рост

Эффективность регионов оценивалась по 14 показателям — как финансово-экономическим, так и социальным. Последние три года Тульская область стабильно входит в пятерку лидеров Национального инвестиционного рейтинга. По оценкам экспертов, с приходом к власти губернатора Алексея Дюмина, в субъекте активно ведется работа на всех этапах — от привлечения инвесторов до сопровождения отдельных проектов. Здесь можно вспомнить ежегодную программу «Инвестмагазин».

"Губернатор Тульской области Алексей Дюмин — это фигура федерального масштаба, обладающая мощным лоббистским потенциалом. Несомненно, это благоприятно сказывается на регионе», — констатирует руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Объем налоговых доходов консолидированного бюджета на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов, в Тульской области в 2017 году по отношению к 2014 году увеличился на 10,9% и составил 46,1 тыс. рублей. Для сравнения, в Орле этот же показатель составляет 25,5 тыс. рублей, в Рязани 40,3 тыс. рублей, в Липецке 45 тыс., рублей и в Калуге 52,4 тыс. рублей. В 2017 году реальная зарплата выросла на 4,1% по сравнению с предыдущим годом. Уровень безработицы, по методологии Международной организации труда, в 2017-м снизился с 4,1% в 2014 году до 3,9% в 2017 году.

Наблюдается положительная динамика и в таком проблемном для области вопросе, как демография. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении выросла на 2,2% и в 2017 году составила 71,18 года. В этом моменте свою роль играют развитие спорта в регионе, рост сознательности граждан, которые более внимательно начинают относиться к своему здоровью.

Мнение граждан также учитывалось при распределении правительственных грантов. Примечательно, что уровень положительной оценки жителями региона деятельности органов исполнительной власти вырос с 43,7% в 2014 году до 60% в 2017 году.

Если взглянуть на статистику распределения грантов федерального центра субъектам, то в целом Тульская область с 2015 года получила более 1,5 миллиарда рублей. К тому же, с 2016 года выделенная сумма неуклонно растет: 2016 год — 345 млн рублей, 2017 год — 363,1 млн рублей, 2018 год — 488,6 млн рублей.

«Для федерального центра механизм грантовой поддержки — это своеобразная попытка стимулировать регионы. Тот, кто двигается вперед, получает дополнительные импульсы», — отмечает Михайличенко.

Куда пойдут гранты

Две базовые статьи доходов в бюджете Тульской области — это налог на прибыль и НДФЛ. Первая говорит об эффективности работы предприятий в регионе, вторая — о росте заработных плат.

Неоднократно тульские власти отмечали, что 70% денег областной казны идут на социальные нужды, и выделяемые региону средства идут на реализацию социально значимых проектов.

За 2017 год в бюджет Тульской области поступили доходы в сумме 66,63 млрд рублей. Это на 0,1% больше, чем планировалось, и на 3% больше, чем в 2016 году. Обслуживание учреждений социальной сферы осталось у тульских властей в приоритете, однако воплощались и другие проекты: развитие детской областной больницы, спортивных объектов и туризма. В последнем вопросе Тульская область в 2017 году за счет коллективного средства размещения от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и аналогичных платежей (в туристическом секторе) заработала почти 2,5 млрд рублей. Это 32-е место в России. Для сравнения в Калужской области этот показатель равен 2,1 млрд рублей, в Рязанской — 1,3 млрд, в Липецкой области — 902,6 млн рублей, а в Орле — 616,2 млн рублей. Впереди Тулы в этом вопросе только жители Подмосковья — у них 22,2 млрд рублей. Кстати, число гостиниц и отелей, а точнее площадь номерного фонда в Тульской области тоже выросла. В 2017 году эта цифра достигла 147 041,1 кв.м. Это 34 место среди российских регионов. К примеру, в Московской области этот показатель равен 932 300,1 кв.м., в Калужской — 167 298,6 кв.м., в Липецкой области — 102 378,1 кв.м., в Рязанской области — 100 266,4 кв.м., в Орловской области — 44 690,6 кв.м. Напомним, что одна из амбициозных задач, поставленных губернатором Тульской области правительству — выход на качественно новый уровень туристического потенциала региона.

Еще одна оценочная позиция для регионов — количество средних предприятий, осуществляющих экспортную деятельность. В 2017 году в Тульской области их цифра увеличилась с 9 до 29. Довольно-таки прогрессивный показатель. Если оглянуться на соседей, то за тот же год в Рязанской области было 26 подобных предприятий, в Калужской области — 21, в Орловской области — 15, в Липецкой — 12.

Несмотря на все достижения, региону из топ-20 на получение грантов правительства России, по мнению экспертов, еще есть над чем подумать и куда вложиться.

«В Тульской области остаются серьезные сложности. Это и здравоохранение, и ЖКХ, и экологические проблемы, — отмечает исполнительный директор евразийского центра «Самрау» Константин Сафронов. — Полагаю, что именно на улучшение ситуации в этих сегментах социально-экономического развития будут направлены инициативы региональной власти в следующем году. И здесь, высокий уровень амбиций и лоббистский потенциал губернатора, несомненно, пригодится региону».