Повышения цен на «всё» не избежать: о росте стоимости бензина

Москва, , 15:17 — REGNUM В России повышения цен на товары и услуги в 2019 году не избежать. Во-первых, в такую категорию попадут товары и услуги, облагающиеся НДС. С января 2019 года НДС будет повышен до 20%, на 2%, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Однако, учитывая производственную цепочку и логистику товара, для конечного потребителя цена может вырасти не на 2%, а гораздо значительнее. Второй негативный момент, который может оказать влияние на рост цен — это рост стоимости бензина. Хотя на данный момент этот сценарий уже не очевиден.

«Правительству удалось остановить рост цен на бензин, при этом нефть с середины года значительно потеряла в стоимости, однако расходы на сырье и переработку занимают небольшую долю в себестоимости бензина, порядка 10%. Если же посмотреть в целом на ситуацию, то процесс роста цен на товары наблюдался непрерывно, но ранее подобная динамика компенсировалась увеличением реальных доходов населения», — отметил эксперт.

Однако кардинально ситуация изменилась, начиная с 2014 года, когда рост реальных доходов населения остановился. При этом правительство РФ усугубляет ситуацию, ускоряя рост цен за счет дополнительных налогов, а также за счет повышения собираемости налогов, поэтому на доходы населения оказывают давление сразу оба фактора, а именно высокая инфляция, а также падение реальных доходов.

«Выход из этой ситуации фактически один. На инфляцию население повлиять не может, поэтому необходимо увеличивать доходы. На вопрос, каким путем это делать, должен ответить каждый гражданин РФ для себя сам. Возможно, освоить дополнительную профессию или найти дополнительную работу. Более радикальный вариант — это переезд из страны, но никто не гарантирует, что, уехав, гражданин получит лучшую жизнь», — высказал свое мнение Капустянский.

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