Литву назвали заложником СПГ-терминала

Вильнюс, , 15:12 — REGNUM Несмотря на то, что парламент Литвы сегодня, 18 декабря, практически единогласно поддержал решение правительства Литвы выкупить судно-хранилище СПГ-терминала в Клайпеде, во время обсуждения законопроекта без критики самого терминала не обошлось, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам депутата Сейма Литвы от смешанной группы Пятраса Гражулиса, ошибочным было само изначальное решение взять терминал в аренду.

«Аренда терминала стоит 66 млн евро в год. Договор подписан на 10 лет. Новое судно стоит около 220 млн евро. За 10 лет переплачено больше, чем в два раза. И судно не наше. Если бы мы судно купили сразу, то могли бы его продать и купить поменьше. А сейчас мы заложники», — сказал Гражулис.

Правительство Литвы решило выкупить терминал за более, чем 300 млн евро к 2024 году. Либерал Эугениюс Гентвилас предложил повременить — экономическая ситуация к 2024 году может измениться, считает политик. Однако парламент голосами 99 депутатов (против один, 17 воздержались) решил СПГ-терминал выкупать.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Литвы фактически подтвердили, что экономической пользы у СПГ-терминала нет, однако он нужен, как инструмент давления на Россию, которая, если бы терминала не было, как считают в Литве, продавала бы газ по завышенным ценам.

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