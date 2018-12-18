К месту приписки в Калининградской области прибыл СПГ-терминал

Калининград, , 15:01 — REGNUM

Судно-хранилище СПГ-терминала «Маршал Василевский» сегодня, 18 декабря, прибыло к месту постоянной прописки у посёлка Куликово в Калининградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом свидетельствуют данные сайта по отслеживанию передвижения судов в режиме живого времени Marine Traffic.

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В настоящий момент около судна продолжают работы семь буксиров, однако статус самого «Маршала Василевского» изменён на «пришвартован».

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«Маршал Василевский» прибыл к побережью российского анклава со 170 тыс. кубометров сжиженного газа, которым резервуары газовоза были наполнены 20 ноября в Сингапуре. В начале декабря губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что регион по-прежнему рассчитывает получать газ наземным способом транзитом через Литву. СПГ-терминал, отметил губернатор, необходим для обеспечения газом в «изолированном режиме».

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