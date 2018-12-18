В Южной Корее вырастут цены на страхование автомобиля

Сеул, , 19:36 — REGNUM По сообщению YTN, с 2019 года в Южной Корее цены на страхование автомобиля возрастут.

Ожидается, что с середины января 2019 года стоимость страховки увеличится в среднем на 3%.

Компания Hyundai Marine & Fire Insurance увеличит стоимость страховки на 3,4% с 16 января 2019 года. Кроме того другие крупные страховые компании, такие как Samsung Marine & Fire Insurance также планируют пересмотреть сумму страховых взносов в сторону повышения.

В этом году число дорожно—транспортных происшествий в Южной Корее резко возросло и сумма выплат 11 страховых компаний выросла на 5% по сравнению с 2017 годом.

Стоимость страховки автомобиля будет варьироваться от характеристик владельцев авто, будь то физическое или юридическое лицо, или корпорация. Более точные изменения в ценовой политике будут опубликованы на веб-сайте каждой страховой компании за 5 дней до повышения.