Минюст РФ одобрил оснащение рыбопромысловых судов станциями «Гонец»

Москва, , 14:44 — REGNUM Министерство юстиции России зарегистрировало новый приказ Минсельхоза об утверждении порядка оснащения судов техническими средствами контроля, согласно которому рыбопромысловые суда, осуществляющие добычу биоресурсов в высоких широтах, для выполнения нового требования будут преимущественно оснащаться судовыми земными станциями (СЗС) «Гонец», не имеющими, в отличие от геостационарных систем, широтных ограничений. Новый приказ вступает с силу с 1 января 2019 года. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Новый приказ включает важное нововведение, имеющее непосредственное отношение к использованию СЗС «Гонец» в качестве технических средств контроля (ТСК). Согласно его требованиям, при нахождении судов, оснащенных ТСК, в районах Мирового океана выше 75° северной широты и выше 75° южной широты допускается поступление в Региональный центр мониторинга данных о местоположении судна, передаваемых только СЗС «Гонец» и аппаратурой АИС.

Оборудование имеет полученное ранее Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства, подтверждающее его соответствие техническим требованиям в качестве дополнительного радиооборудования, устанавливаемого на морских судах различного типа. Вся наземная инфраструктура МСПСС «Гонец-Д1М» находится на территории России.

Введение упомянутого пункта в новый приказ Минсельхоза стало также возможным благодаря положительным результатам функционирования МСПСС «Гонец-Д1М», эксплуатацию которой осуществляет Единый оператор госкорпорации «Роскосмос» по системам связи, вещания и ретрансляции — «Спутниковая система «Гонец», в интересах отечественного рыбопромыслового флота. С начала 2017 года оснащение судов СЗС «Гонец» и их успешное применение осуществляются во всех рыбопромысловых бассейнах Российской Федерации и в тесном сотрудничестве «Спутниковая система «Гонец» с Центром системы мониторинга рыболовства и связи Росрыболовства (ЦСМС).

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