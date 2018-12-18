Средняя пенсия в Таджикистане выросла до $29

Душанбе, , 14:43 — REGNUM По состоянию на 1 декабря 2018 года в Таджикистане насчитывалось 684,4 тыс. пенсионеров, что на 3,3% больше, чем 1 декабря 2017 года. Об этом 18 декабря сообщает агентство «КазТАГ».

Средний размер пенсии вырос на 0,8%, до 270,8 сомони ($28,7). Наибольший размер средней пенсии наблюдается в Душанбе — 415,4 сомони ($44,1). В Горно-Бадахшанской автономной области средняя пенсия составляет 330,6 сомони ($35,1).

Численность женщин пенсионного возраста составляет 433,1 тыс. человек или 64% от общего числа пенсионеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля первый заместитель директора Агентства социального страхования и пенсий при правительстве Таджикистана Назокат Одиназода заявила, что в республике не планируется проведение никаких пенсионных реформ.

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