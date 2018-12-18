Чудес не бывает: дороги в России улучшаются, но не быстро

Москва, , 14:39 — REGNUM Чудес не бывает, поэтому рассчитывать на то, что десятилетиями разрушающаяся из-за хронического недофинансирования российская дорожная сеть вдруг преобразится, не стоит. Да, безусловно, в последние несколько лет есть улучшения, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий Антон Быков.

«По словам российского премьера-министра Дмитрия Медведева, за последние годы доля федеральных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в России выросла с 40% до 71%. Об улучшении состояния дорог сообщили и в рейтинге глобальной конкурентоспособности за 2017−2018 год. Россия из рассматриваемых 137 стран поднялась на пять ступеней. Так что можно было бы сказать, что такими темпами вот-вот российский дорожный фонд придет к западному уровню», — полагает эксперт.

Однако, как всегда, есть нюансы. Согласно этому рейтингу Россия занимает только 113 место по качеству дорог. Так что до уровня стран-лидеров по развитию и состоянию дорожного фонда Россия при тех же темпах сможет подняться примерно лет за 20. Но и этого будет недостаточно, потому что огромную роль в улучшении ситуации с дорогами в России оказала подготовка к ЧМ-2018 по футболу, а он, к сожалению, прошел.

«Ну и самая не радужная ситуация с состоянием дорог остается в российских регионах. Кратко ее можно обозначить примерно так: экономически сильные регионы, а их не так много, имеют возможности содержать свой дорожный фонд в нормативном состоянии самостоятельно, а в экономически слабых регионах все содержание на свои деньги сводится к ямочному ремонту.

Поэтому для большинства регионов России остается лишь уповать на федеральные деньги, которых никогда не хватит на содержание дорог, учитывая эффективность строительства и протяженность», — высказал свое мнение Быков.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2018 года правительство РФ выделило дополнительные ассигнования на развитие автомобильных дорог в регионах. 27 регионов России получат межбюджетные трансферты в размере 12 млрд 073 млн рублей.

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