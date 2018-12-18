Небоскрёб Grand Tower в «Москва-сити» достигнет 283 метров

Москва, , 14:38 — REGNUM Высота нового небоскреба Grand Tower в деловом центре «Москва-Сити» будет достигать 283 метров, рассказал журналистам 18 декабря главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, здание будет иметь хорошие видовые характеристики благодаря расположению на краю делового центра.

«Проект разработало московское подразделение бюро Werner Sobek под руководством немецкого архитектора и инженера Вернера Зобека. Комплекс состоит из стилобатной части и располагающихся на ней двух башен. Между башнями в вертикальном стеклянном объеме запроектированы переходные мосты, зоны отдыха с видом на город и зимние сады», — заявил Кузнецов.

Небоскрёб будет иметь узнаваемый силуэт и высоту 62 этажа или 283 метра. Внутри расположатся офисы, апартаменты, площади для торговли и питания, конференц-зона и паркинг с автомойкой.