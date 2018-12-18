Противник выкупа СПГ-терминала в Литве заявил о переплате в свыше млрд евро

Вильнюс, , 14:37 — REGNUM Депутат Сейма Литвы от Социал-демократической партии труда Артурас Скарджюс сегодня, 18 декабря, при голосовании за выкуп судна-хранилища СПГ-терминала в Клайпеде у норвежской компании Hoegh LNG, оказался единственным, кто голосовал против такого решения, сообщает корреспондент ИА REGNUM. За покупку терминала проголосовали 99 членов Сейма, 17 воздержались и только Скарджюс был против.

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По словам политика, Литва суммарно переплатит за терминал свыше одного миллиарда евро, хотя судно можно было сразу купить за 220 млн евро. Он подчеркнул, что до 2044 года Литва в общей сложности заплатит за терминал почти 1,5 млрд евро.

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«Остаётся только поблагодарить бывшего главу правительства Андрюса Кубилюса за такой подарок Литве: стоимость судна 220 млн евро, а аренда на 10 лет, которую нельзя отменить, обойдётся в 700 млн евро. Эта аренда социализирована — то есть за неё мы все должны платить. Эта аренда, мы видим, неподъёмная. Правительство вынуждено одалживать, чтобы снизить нагрузку аренды. Правительство Кубилюса могло за 220 млн евро купить судно», — сказал Скарджюс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Литвы фактически подтвердили, что экономической пользы у СПГ-терминала нет, однако он нужен, как инструмент давления на Россию, которая, если бы терминала не было, как считают в Литве, продавала бы газ по завышенным ценам.

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