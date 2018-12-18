В 2018 году Костромская область отремонтировала 120 км дорог

Кострома, , 14:35 — REGNUM За последние 4 года костромские власти потратили на ремонт дорог более 12 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. С 2014 года в регионе было отремонтировано более 410 километров дорог, из них 120 километров — в текущем году.

В 2019 году регион планирует потратить на ремонт 155 километров дорог более 4,3 миллиардов рублей, из них 1,7 миллиардов будет предоставлено из федерального бюджета. Местные чиновники обещают реализовать в ближайшие 6 лет «проект по строительству объездной дороги в обход Костромы со вторым мостом через Волгу» и провести капитальный ремонт «более тысячи километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального назначения».

Отметим, что в следующем году капитальный ремонт планируется провести на 96,3 километрах автодорог, в текущем году такой ремонт был произведен примерно на 80 километрах.

ИА REGNUM напоминает, что дорожное хозяйство Костромской области получило в 2018 году почти 3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Это вдвое больше показателей 2017 года.