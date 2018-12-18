Сейм Литвы одобрил покупку СПГ-терминала

Вильнюс, , 14:33 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 18 декабря, утвердил решение правительства о покупке до 2024 года судна-хранилища СПГ-терминала Independence в Клайпеде, который в настоящий момент Литва арендует у норвежской компании Hoegh LNG, сообщает корреспондент ИА REGNUM. За такое решение проголосовали 99 членов Сейма, 17 воздержались и только один был против.

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Планируется, что за счёт этого решения содержание терминала в конечном итоге снизится с 66 до 43 млн евро в год, а оптимальная модель эксплуатации будет достигнута до 2044 года. Для покупки судна-хранилища власти Литвы под гарантии правительства намерены взять кредит на 308 млн евро.

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Ранее власти Литвы фактически подтвердили, что экономической пользы у СПГ-терминала нет, однако он нужен, как инструмент давления на Россию, которая, если бы терминала не было, как считают в Литве, продавала бы газ по завышенным ценам.

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