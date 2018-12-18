Владельцы АЗС поняли главу Дагестана: налоговые поступления выросли в разы

Махачкала, , 14:35 — REGNUM Поступления налогов, сборов и страховых взносов в бюджет Дагестана от автозаправочных станций республики за десять месяцев 2018 года составили 155,7 млн рублей. Это в три раза или на 104,1 млн рублей больше показателя за аналогичный период 2017 года. На налоговый учет дополнительно поставлено 42 АЗС. Об этом на совещании у премьер-министра Дагестана Артёме Здунова рассказал руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Газинур Апсалямов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики.

Напомним, с начала 2018 года руководство Дагестана неоднократно обращалось к владельцам автозаправочных станций с требованием вывести бизнес из теневой экономики и вести законную деятельность, в частности, платить налоги и оформлять с сотрудниками трудовые отношения.

В конце февраля глава республики Владимир Васильев заявил руководителям республиканских АЗС, что власть готово идти навстречу легальному бизнесу, а остальным он пригрозил обрушением «пролетарского гнева». А уже в конце ноября политик рассказал, что с начала года в Дагестане на официальный учёт было поставлено более 700 работников автозаправочных станций.

Читайте ранее в этом сюжете: Не дожидаясь «пролетарского гнева»: АЗС Дагестана легализовали 700 рабочих