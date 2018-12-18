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Инвесторы из Японии приобрели 10% в «Международном аэропорту Хабаровск»

Экономика

Соглашение предусматривает возможность увеличения доли до 25%+1 акция

Хабаровск, 18 декабря 2018, 14:21 — REGNUM  Консорциум японских инвесторов, в который входят компании Sojitz, JOIN и JATCO, приобрёл 10-процентную долю в АО «Международный аэропорт Хабаровск». Сделка позволит завершить проект строительства нового терминала и осуществлять его дальнейшую эксплуатацию, сообщает 18 декабря пресс-служба предприятия.

АО «Международный аэропорт Хабаровск» — 100% дочернее предприятие АО «Хабаровский аэропорт». Соглашением предусмотрена возможность увеличения доли японского концерна до 25%+1 акция.

«Привлечение японских инвесторов, обладающих передовым опытом и технологиями аэропортового обслуживания, к развитию авиатранспортной инфраструктуры Дальнего Востока, безусловно, знаковое событие», — сообщил председатель совета директоров АО «Хабаровский Аэропорт» Константин Басюк в ходе подписания соглашения с японской стороной.

Пропускная способность нового терминала в аэропорту Хабаровск составит 3 млн человек в год. Объём инвестиций в проект — 4,9 млрд рублей. Из них 3,9 млрд рублей привлечено при участии ВЭБ и АО «Фонд развития Дальнего Востока», ещё 1 млрд — собственные средства российских и японских инвесторов. Генеральным подрядчиком строительства выступает турецкий консорциум ЛимакМаращстрой. Готовность объекта в настоящее время составляет 50%, ввод в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Японские компании покупают долю в аэропорту Хабаровска

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Строительство и состояние аэропортов
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