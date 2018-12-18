YTN: Главная проблема Южной Кореи — мелкая пыль

Сеул, , 14:12 — REGNUM 18 декабря президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что такой серьезной проблеме, как мелкая пыль, уделяется мало внимания, сообщает YTN.

Согласно отчету министерства окружающей среды, одной из главных проблем в стране, которая больше всего волнует нацию, является мелкая пыль.

Поэтому Мун Чжэ Ин поручил разработать комплекс мер для решения этой проблемы, среди которых — сократить количество машин, работающих на дизельном топливе, и количество электростанций, работающих на угле.

Президент также отметил, что, помимо этого, существует еще много неотложных проблем, среди которых — контроль качества воды в четырех крупных реках и проблема, связанная с тяжелыми металлами.