Японские компании покупают долю в аэропорту Хабаровска

Хабаровск, , 14:00 — REGNUM Японский консорциум Sojitz, JOIN и JATCO и компания «Хабаровский аэропорт» подписали соглашение о приобретении японской стороной десятипроцентной доли в АО «Международный аэропорт Хабаровск». Об этом 18 декабря сообщает Sojitz Corporation.

Стоимость проекта составляет около 10 млрд иен ($89 млн). Отмечается, что соглашением предусмотрена покупка консорциумом доли в размере 10% в совместном японско-российском предприятии. В дальнейшем возможно увеличение инвестиций японских компаний.

Меморандум о совместной реализации проекта по строительству и эксплуатации нового аэровокзального комплекса в Хабаровске подписали в сентябре на ВЭФ гендиректор Sojitz Corporation Масайоши Фуджимото и глава совета директоров «Хабаровского аэропорта» Константин Басюк.

Сотрудничество начнется в рамках строительства нового терминала внутренних авиалиний, в дальнейшем намечено совместное операционное управление новым терминалом внутренних линий и международным терминалом аэропорта. Позже стороны рассмотрят возможность строительства нового международного терминала международных авиалиний.

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