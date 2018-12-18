«Совкомфлот» привлёк $264 млн на рефинансирование текущих долгов

Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM Группа «Совкомфлот» привлекла $264 млн (17,6 млрд рублей) на рефинансирование текущих долговых обязательств со сроком погашения в 2019 году. Средства также будут направлены на повышение ликвидности для решения задач, стоящих перед компаниями группы, сообщает 18 декабря пресс-служба предприятия.

Револьверную кредитную линию предоставил консорциум в составе пяти банков с мировым именем: Citibank, DVB Bank, ING Bank, Sociеtе Gеnеrale и UniCredit, агентом по обслуживанию кредита стал ING Bank.

«Подписанное соглашение завершает серию кредитных сделок, в результате которых группа СКФ успешно привлекла весь запланированный на 2018 год объем долгового капитала в размере около $900 млн», — пояснил финансовый директор ПАО «Совкомфлот» Николай Колесников.

По его словам, кредитное соглашение с банками показало высокую степень доверия со стороны иностранных кредиторов к устойчивости бизнес-модели российской группы.

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Группа компаний «Совкомфлот» (Группа СКФ) — ведущая судоходная компания России, один из мировых лидеров в сфере морской транспортировке углеводородов и в обслуживании шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Флот группы включает 147 судов общим дедвейтом около 12,8 млн тонн, при этом 80 судов обладает ледовым классом.

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