Госдума ужесточает требования к долевому строительству

Москва, , 13:51 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на установление новых требований к застройщикам, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Первоначальный вариант законопроекта предполагал лишь ввести новые правила ответственности застройщиков за убытки, которые из-за их действий понесли дольщики. Так, в частности, предлагалось наделить застройщиков субсидиарной ответственностью за убытки. Другими словами, право взыскания неполученного долга, согласно законопроекту, будет распространяться не только на контролирующих лиц, но и на третьих лиц, если застройщик не в состоянии выплатить нанесенный ущерб.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по собственности существенно доработал инициативу и добавил в текст положения, направленные на усиление защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Так, например, в случае банкротства застройщика, в реестр требований к нему будут включаться недостроенные машиноместа и кладовки, площадью до 7 кв. метров. Они будут достраиваться и передаваться дольщику или же гражданин сможет получить компенсацию. Сегодня же, в случае банкротства застройщика, дольщики теряют все права на такие объекты.

Кроме того, законопроект также обязывает застройщиков ускоренно перейти на эскроу-счета в отношении всех своих проектов. Таким образом профильный комитет предлагает очистить рынок от недобросовестных застройщиков, которые получили большое количество разрешений на строительство и планировали заключить договоры долевого участия до 1 июля 2019 года, когда переход на эксроу-счета должен был стать обязательным.

Профильный комитет Госдумы также прописал, что число расчетных счетов застройщика не может превышать количество разрешений на строительство. При этом самому застройщику будет запрещено привлекать средства дольщиков по нескольким градостроительным планам земельного участка одновременно.

В то же время, Фонд защиты дольщиков получит право проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности застройщиков. Однако депутаты особо отметили, что все проверки должны проходить внепланово.

Впрочем, профильный комитет одновременно и смягчил требования к хозяйственным обществам, которые могут считаться застройщиками долевого строительства. Так, теперь статус застройщика может приобрести компания, которая за три года построила 5 тыс. квадратных метров многоквартирных домов. Ранее «порог» достигал 10 тыс. квадратных метров.

Новая редакция законопроекта также вводит понятие целевого кредита. Под ним понимается займ, который можно использовать только на строительство объектов недвижимости или перекредитование — такое обязательство должно быть прописано в условиях договора между застройщиком и кредитором.

Кроме того, в законопроекте также прописаны условия, при которых уполномоченный банк, который сопровождает строительство каждого объекта, должен прекратить контроль за расходование средствами застройщика. Для этого необходимо сдать объект в эксплуатацию и зарегистрировать хотя бы одно право собственности.

Новые нормы не приведут к удорожанию жилья, уверен глава профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»).

«Каждый раз когда происходит определенное ужесточение законодательства в отношении застройщиков, аналитики строительного рынка говорят о повышении стоимости жилья на 20−30 процентов. Мы просчитывали эти риски, и подобные прогнозы не оправдываются. Повышения цен не происходит. Более того, я думаю, что, когда мы добьемся в конце концов введения надежного, понятного, прозрачного механизма строительства жилья, в проекты будут охотнее вкладывать средства», — заявлял ранее Николаев.

Между тем в ходе рассмотрения законопроекта на пленарном заседании Николаев предложил еще одну поправку к уже готовому тексту законопроекта. Так, в частности, депутаты предложили разрешить застройщикам страховать свои риски не в страховой компании, а в Фонде защиты прав дольщиков. Такие изменения необходимы, отметил Николаев, так как накануне Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «Респект», которая имела право страховать в том числе и застройщиков.

«Это была самая крупная компания, которая занимала более 80% рынка этого вида страхования. Мы столкнулись вчера вечером с тем, что сегодня утром уже ни один застройщик, который реализует свой проект через старый механизм, который подразумевал страхование рисков страховой компании, не может продать ни одного ДДУ. В этой связи нами срочно была подготовлена поправка, которая даст возможность застройщикам, не останавливая продажи страховать свои риски не в страховой компании, а в ППК Фонд Защиты дольщиков. В этом случае мы избежим остановки продаж, что крайне важно для застройщиков и граждан, мы понимаем, что под Новый год часто очень всплеск продаж бывает. И мы не дадим дестабилизировать рынок», — подчеркнул Николаев.

В третьем, итоговом чтении депутаты планируют принять закон на последнем пленарном заседании Госдумы осенней сессии 2018 года 19 декабря.