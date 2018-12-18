В России создадут кластер по производству протезов и имплантов

Москва, , 13:45 — REGNUM Министерство промышленности и торговли РФ предложило правительству создать кластер по производству протезов и имплантов, сообщает 18 декабря РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, он может быть создан на базе «Центра травматологии и ортопедии» (ЦИТО), а также «Заводе имени Илизарова», который в настоящее время входит в систему Минздрава, однако может быть передан под управление Минпромторга.

Как рассказали в правительстве, реализация данного проекта позволит создавать порядка 190 тыс. изделий ежегодно. В их числе 45 наименований из перечня изделий, имплантируемых в организм человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае медики и учёные Башкирии приступили к организации инжинирингового центра по разработке медицинских имплантов из нанотитана. Сейчас более 90% титановых имплантов российские клиники закупают за рубежом. Уфимские учёные считают, что новое производство позволит заменить зарубежные изделия отечественными.

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