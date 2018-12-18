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Глава Минстроя РФ намерен скорректировать объемы ввода жилья по нацпроекту

Экономика

В 2018 году в России должно быть введено 86 млн квадратных метров жилья, однако к концу года реально удастся достичь лишь уровня в 75-76 млн квадратных метров

Москва, 18 декабря 2018, 13:44 — REGNUM  Параметры нацпроекта «Жилье и городская среда» могут быть скорректированы в сторону сокращения объемов ввода жилых площадей в 2018 году. На этом будет настаивать Минстрой России, заявил на заседании Общественного совета при ведомстве глава министерства Владимир Якушев.

По его словам, в 2018 году, согласно паспорту нацпроекта, в России должно быть введено 86 млн квадратных метров жилья, однако к концу года реально удастся достичь лишь уровня в 75−76 млн квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в майском указе 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству к 2024 году обеспечить увеличение объема ввода жилья до 120 млн кв. метров в год. Кроме того, российский лидер поручил ежегодно улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей и обеспечить ипотеку в 8% для семей граждан со средним достатком.

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