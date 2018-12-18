Ярославская пашня: кто кого обманывает?

Ярославль, , 13:43 — REGNUM Официальные данные о вводе в оборот земель сельскохозяйственного назначения в Ярославской области существенно отличаются от озвученных ранее губернатором Дмитрием Мироновым. Это следует из официального ответа регионального департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка на запрос ИА REGNUM о выплате субсидий аграрным предприятиям области.

В конце 2017 года губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил о перевыполнении планов по вводу в оборот пустующих земель сельхозназначения.

«Стояла цель задействовать 40 тысяч гектаров заброшенных полей. На данный момент уже ввели в оборот 45,1 тысячи гектаров. Отличный результат! В следующем году продолжим работу в этом направлении», — приводит слова губернатора портал органов государственной власти Ярославской области.

При этом одной из причин столь существенного роста активности ярославских аграриев правительство Ярославской области назвало пятикратное увеличение объема финансовой поддержки: за каждый новый гектар посевных площадей, распаханных и засеянных, в том числе озимыми культурами, в 2017 году выплачивалось по 2 тысячи рублей (до 2017 года — 341 рубль). В 2018 году размер субсидии был увеличен ещё в три раза — до 6 тысяч рублей за гектар.

Однако согласно официальной информации, поступившей в редакцию ИА REGNUM за подписью директора регионального департамента АПК Евгения Вишневского, в 2017 году суммарный размер выплаченных субсидий составил лишь 2 451 969 рублей, а получателями субсидий являлись лишь 25 сельскохозяйственных предприятий. В 2018 году размер финансовой поддержки вырос до 35 857 621 рубля, а количество её получателей увеличилось до 129.

Примечательно, что ранее, в письме от 29 июня 2018 года, департамент АПК официально сообщал, что общий объём субсидий, выплаченных региональным бюджетом в 2017 году, составил 38,4 млн рублей, что позволило увеличить площадь обрабатываемых сельскохозяйственных угодий в 2017 году на 39,4 тысячи гектаров.

Несоответствие информации вызывает подозрения в некомпетентности ярославских чиновников, предоставляющих недостоверные данные высшему должностному лицу региона, или в злонамеренном её искажении. Возникает вопрос: кто и кого хочет обмануть? Чиновники — губернатора или они все вместе взятые — налогоплательщиков?

В подобных рассуждениях можно пойти дальше, предположив, что в предоставленном списке получателей бюджетных средств отсутствуют один или несколько крупных получателей. Зачем это пытаются скрыть ярославские чиновники? Знает ли об этом губернатор Дмитрий Миронов?

Конечно, подобные рассуждения относятся к «теории коррупционных заговоров». Но надо вспомнить, что ИА REGNUM не раз обращалось в правительство Ярославской области с просьбой предоставить подробную информацию о размерах финансовой помощи ярославским аграриям и конечных её получателях. В июне 2018 года департамент АПК отказался это сделать, ссылаясь на конфиденциальность данных. Заставить чиновников приоткрыть завесу тайны над распределением денег налогоплательщиков смогло лишь вмешательство прокуратуры Ярославской области.

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