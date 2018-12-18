«Чувашавтотранс», «Чувашский бройлер»: ситуация на предприятиях

Чебоксары, , 13:36 — REGNUM В Чувашии долги по зарплате составляют около 100 млн рублей, из них наибольшая доля приходится на предприятия в различных стадиях банкротства. 40% всей задолженности приходится на ГУП «Чувашавтотранс». Об этом говорится на официальном портале органов власти республики по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы.

Региональные власти со ссылкой на данные Гострудинспекции и прокуратуры отмечают, что долги по зарплате перед 2729 работниками в настоящее время составляет 99,3 млн рублей. Задолженность имеют 23 организации, из них 13 предприятий, на которые приходится 80% задолженности, находятся в различных стадиях банкротства.

По официальным данным, самые большие долги по заработной плате сложились на трех предприятиях: ГУП ЧР «Чувашавтотранс» минтранса Чувашии, ООО «Чебоксарская типография №1» (12,7 млн рублей), ПАО «АЗНХ» г. Алатырь (более 13 млн рублей).

Напомним, «Чувашавтотранс» признан судом банкротом. В настоящее время здесь числится 720 сотрудников: 85 человек работает, 620 человек находится в простое 620 человек, 15 человек — в декретных отпусках. В сентябре работникам выданы уведомления о предстоящем сокращении с 29 декабря 2018 года в связи с ликвидацией предприятия. Долги по зарплате растут и достигли 40,9 млн рублей.

В госинспекции труда Чувашии к концу декабря прогнозируют общий долг «порядка 107 млн рулей в связи с предполагаемым увольнением работников». Первый заместитель прокурора республики Александр Евграфов сообщил, что «из общего размера существующей задолженности собственно зарплата за труд составляет немногим более 6,3 млн рублей».

В релизе приводится информация конкурсного управляющего «Чувашавтотранса» Юрия Парамонова. По его словам, в настоящее время завершена инвентаризация объектов предприятия. Оценено порядка 50% имущества на общую сумму 347,6 млн рублей. На 26 декабря назначены первые торги по реализации имущества. В марте предстоят торги на 125 млн рублей, в апреле — на 129 млн рублей.

Направлено обращение в арбитражный суд о приоритете выплаты заработной платы перед налогами и страховыми взносами, но в первой инстанции в этом было отказано. Подана апелляция.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Чувашавтотранс» был единственным государственным перевозчиком, он обслуживал 231 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных. 5 июля 2018 года предприятие прекратило перевозки по муниципальным маршрутам в Алатыре, Новочебоксарске, Канаше, Козловке, Шумерле, а с 20 июля объявило о полной приостановке своей деятельности.

Также обсуждена ситуация, сложившаяся на ОАО «Чувашский бройлер». На предприятии числится 16 работников, долги по зарплате составляют порядка 3,2 млн рублей. Продолжается инвентаризация имущества, предполагаемая дата торгов — I полугодие 2019 года. Власти заявляют, что в настоящее идут переговоры с инвестором о том, чтобы погасить задолженность до конца 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии признал банкротом «Чувашского бройлера», где 49% акций в уставном капитале принадлежит республике, признана банкротом.

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До конца года планируется погасить 6,3 млн рублей задолженности перед работниками ООО «ДСК».