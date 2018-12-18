Принят бездефицитный бюджет Красноярска на 2019 год

Красноярск, , 13:22 — REGNUM Депутаты горсовета Красноярска на сессии 18 декабря приняли бюджет города на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 18 декабря, в городской администрации.

Уточняется, что одна из особенностей бюджета — его бездефицитность. Доходы и расходы составляют по 29 млрд рублей.

«Это позволит стабилизировать объём муниципального долга», — говорится в сообщении горадминистрации.

В ходе работы над главным финансовым документом Красноярска в проект бюджета были внесены поправки, предполагающие увеличение доходов на 482,8 млн рублей. Эти средства планируют направить на строительство переезда через Северное шоссе, дорожное хозяйство, укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и так далее.

В администрации Красноярска подчеркнули, что 29 млрд рублей — цифры неокончательные. Планируется, что стартовые параметры увеличатся как минимум на 5 млрд рублей.

По мнению мэра Красноярска Сергея Ерёмина, бюджет «максимально охватывает все сферы, как вопросы текущей жизни, так и вопросы развития».

«При этом важно, чтобы расходы и доходы были на одном уровне — и этот баланс также обеспечен. В этом году мы выполнили колоссальную работу по благоустройству — теперь важно это качественно содержать. Поэтому бюджет предусматривает увеличение расходов на обслуживание всего того, что есть в городе», — заявил мэр.

В горсовете Красноярска ИА REGNUM сообщили, что расходы бюджета сформированы по 14 муниципальным программам. Самые крупные программы — развитие образования (15,8 млрд), развитие ЖКХ и дорожного комплекса (3,26 млрд), социальная поддержка населения (1,6 млрд).

Напомним, доходы бюджета Красноярска на 2018 год — 34,85 млрд рублей, расходы — 35,33 млрд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, муниципальный долг Красноярска по состоянию на 1 декабря 2018 года составляет 11,57 млрд рублей.

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