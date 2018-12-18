Зарплатные долги в Югре: предприятия не платят, а приставы не взыскивают

Ханты-Мансийск, , 13:31 — REGNUM Судебные приставы Югры в течение 2018 года неоднократно нарушали законодательные требования в плане взыскания долгов по заработной плате с предприятий региона. Ряд неприглядных фактов выявился в ходе прокурорской проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурорская ревизия выявила нарушения сроков возбуждения исполнительных производств и распределения денежных средств между взыскателями.

Установлены факты необоснованных отказов в возбуждении исполнительных производств и их окончании. Кроме того, выявлены случаи непринятия мер к наложению ареста, запретов и взыскания установленного имущества и доходов должников.

«В ряде случаев должникам неправомерно устанавливался срок для добровольной уплаты долга, что запрещено действующим законодательством», — напомнили в прокуратуре Югры.

Во многих случаях исполнительные производства в отношении одного и того же должника не объединены в одно сводное. В течение длительного срока не принимались меры к установлению руководителей и учредителей предприятий — должников, не во все органы направлялись запросы о наличии зарегистрированного имущества, не устанавливалось наличие ценных бумаг.

Кроме того, руководители предприятий-должников не предупреждались об уголовной и административной ответственности за неисполнение судебных решений, сообщает прокуратура Югры.

Отметим, что некоторые предприятия региона намеренно не выплачивали своим сотрудникам зарплату.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижневартовске в суде рассматривается уголовное дело директора ООО «Югра Бурение», которого обвиняют по части 2 статьи 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»).

По версии следствия, обвиняемый с января по апрель 2018 года безосновательно задерживал зарплату 90 сотрудникам, накопив перед ними долги в сумме свыше 10 миллионов рублей. Задолженность погашена, но прокуратура настояла на обвинении.

Прокуратура того же Нижневартовска проверила деятельность ООО «Производство строительных конструкций», где 60 работников свыше трёх месяцев не видели зарплаты на общую сумму пять миллионов рублей. С сотрудниками руководители данного предприятия расплатились после прокурорской проверки. Но надзорное ведомство узрело намеренность в действиях руководителя. Возбуждено уголовное дело.

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