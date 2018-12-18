С 315-летнего завода Карелии требуют миллионы «неосновательного обогащения»

Петрозаводск, , 13:18 — REGNUM Арбитражный суд Карелии 21 января 2019 года начнёт рассматривать иск ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» к отсчитавшему 315 лет работы предприятию «Онежский тракторный завод» о расторжении договора на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ от 16.12.2014 года, о взыскании 112 820 270 рублей неосновательного обогащения, полученного в рамках исполнения названного договора. Оба завода входят в один и тот же машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», оба уже признаны банкротами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы» представлен двумя десятками предприятий в ряде регионов России: Чувашии, Мордовии, Карелии, Владимирской, Липецкой, Волгоградской и Курганской областях, Алтайском крае. Широкому кругу общественности о проблемах концерна стало известно после того, как в 2017 году главный кредитор в лице госкорпорации «Внешэкономбанк» начал активную работу по взысканию долгов. В арбитражные суды была подана серия исков о взыскании миллиардов задолженности, а по ряду предприятий инициированы иски о банкротстве. К примеру, в сентябре 2018 года ВЭБ взыскал с 13 компаний концерна почти 30 млрд рублей.

Всего же сумма долга группы перед ВЭБ, по разным оценкам, составляет 70−90 млрд рублей. Для того, чтобы не допустить проблем на оборонных и крупных гражданских заводах, входящих в группу, еще в апреле 2018 года госкорпорацией «Ростех» принято решение выкупить у ВЭБ кредиторскую задолженность группы, а гражданские активы концерна интегрировать в периметр ООО «Холдинг Транспортные компоненты». На сегодня идёт работа по подготовке договоров цессии по всем правам (требованиям) Внешэкономбанка к предприятиям концерна. Оборонным «пулом» концерна будет управлять сам «Ростех».

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Тем временем по ряду заводов уже начата процедура банкротства. В частности, в отношении ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» 27 ноября 2018 года введено конкурсное производство, а долги компании перед кредиторами составляют почти 2,5 млрд рублей.

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31 октября 2018 года липецкое предприятие обратилось с иском к ООО «Онежский тракторный завод», требуя расторгнуть договор на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ от 16.12.2014 года и взыскать с карельского предприятия 112 820 270 рублей неосновательного обогащения, полученного в рамках исполнения названного договора.

Напомним, карельский завод ведёт свою историю с 1703 года, когда вышел указ Петра Первого, давший рождение нынешней столице Карелии — городу Петрозаводску. В состав концерна «Тракторные заводы» предприятие входит с 2007 года. В 2014 году в рамках концепции развития дивизиона лесозаготовительной техники концерна на производственные площади Онежского тракторного завода перенесены мощности ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения». Предприятие в Петрозаводске на сегодня выпускает гусеничные и колесные лесозаготовительные, лесохозяйственные и лесопожарные тракторы. ООО «Онежский тракторный завод» с декабря 2017 года признано банкротом, и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Борис Латышев.

Дело по иску липецкого предприятия должны были начать рассматривать 17 декабря 2018 года, но слушания в итоге были перенесены на 28 января 2019 года. 11 декабря судом было отклонено ходатайство, которым истец просил наложить на ответчика обеспечительные меры в виде «запрета конкурсному управляющему ООО «Онежский тракторный завод» Латышеву Б.В. осуществлять действия по распределению конкурсной массы должника до вступления в законную силу решения по настоящему делу и истечения не менее 20-дневного срока с даты выдачи судом исполнительного листа на взыскание денежных средств».

Суд не нашел оснований для ввода обеспечительных мер.