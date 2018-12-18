Госдума ограничивает ставки по микрокредитам и их размеры

Москва, , 13:18 — REGNUM Законопроект об ограничении ставок и размеров микрокредитов и микрозаймам, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Речь идет об ограничении размера процентов, штрафов и пеней, которые могут начисляться по договору потребительского кредита, сроком не более одного года. По мнению депутатов, общая сумма неустойки не может превышать полуторократный размер общей суммы долга. Если закон будет принят, то нормы вступят в силу 1 января 2020 года.

При этом, как уточнили члены профильного комитета Госдумы по финансовому рынку ко второму чтению, ограничение не коснется договоров потребкредита без обеспечения, заключенных менее, чем на 15 дней и на сумму не более 10 тыс. рублей.

Кроме того, если закон будет окончательно принят, то с 1 июля 2019 года в силу вступит еще одно ограничение для микрофинансовых организаций. Так, с этого момента процентная ставка по микрокредиту не сможет превышать 1% в день.