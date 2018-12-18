В Ярославской области тарифы на услуги ЖКХ вырастут дважды

Ярославль, , 13:17 — REGNUM В 2019 году тарифы на услуги ЖКХ вырастут два раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

С 1 января тарифы повысятся в связи с изменением ставки НДС, как и во всей стране, они вырастут не более чем на 1,7%. Это коснется тарифов на все коммунальные услуги: электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, тепло, газ, вывоз мусора.

Основное повышение произойдет с 1 июля. Однако уровень повышения региональные власти пока не озвучивают.

Двухэтапное изменение тарифов сделает рост платежей плавным. Фактическое изменение тарифов в Ярославской области, которое ожидается с 1 июля 2019 года, будет рассчитано после 20 декабря текущего года, — рассказал заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Алексей Метельков.

За эти рамки может выйти плата за содержание и ремонт жилья. К примеру, мэрия Ярославля анонсировала рост этой платы на 7,2% с 1 января 2019 года. Также, как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января вырастут платежи за капитальный ремонт с 6 рублей 37 копеек за квадратный метр до 7 рублей 45 копеек.

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