Мигрантам хотят запретить выезд из Киргизии, пока они не устроят детей

Бишкек, , 13:09 — REGNUM В Киргизии правозащитники предлагают законопроект, обязывающий выезжающих за рубеж трудовых мигрантов оформлять доверенность об опеке их детей, остающихся в республике. Об этом заявила директор ОФ «Центр права» Гульнара Шейшекеева, выступая на заседании тематического круглого стола.

«Мы предполагаем, что срок доверенности на ребенка до трех лет будет составлять до трех месяцев, а на детей постарше — до полугода», — добавила правозащитница.

По ее словам, такую доверенность нужно включить в перечень документов, необходимых трудовым мигрантам, желающим уехать в другие страны.

«Когда человек собирается уехать, он готовит ряд документов. Доверенность на ребенка тоже должна быть обязательным документом. Это несложно и незатратно. А родители, которые уже находятся на заработках, могут оформить ее через консульские службы, диппредставительства», — подчеркнула Шейшекеева.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, около 750 тысяч граждан Киргизии отправились за рубеж на заработки. Из них 80% работают в России, 10% — в Казахстане и еще 10% — в других странах.

Отметим, что среди киргизстанских трудовых мигрантов большинство являются жителями южных регионов. Так, из Баткенской области на заработки за пределы республики уехали 265 тысяч человек, из Джалал-Абадской — 227 тысяч человек, из Ошской — 155 тысяч человек.

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