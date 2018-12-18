В Дагестане обеспечат работой 22 тысячи человек

Махачкала, , 13:06 — REGNUM Более 22 тысяч новых рабочих мест планируется создать в Дагестане к концу 2018 года. За первые девять месяцев в этом направлении был достигнут показатель свыше 15 тысяч мест. Об этом на заседании с участием региональных министров рассказал первый вице-премьер республики Гаджимагомед Гусейнов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства Дагестана.

Как отметил Гусейнов, на 1 октября наибольшее количество рабочих мест было создано в сфере сельского хозяйстве (почти 6 тысяч), строительства и ЖКХ (4,5 тысячи) и торговли (более 2,3 тысячи).

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в дагестанском Кизляре построят комплекс по сортировке и переработке вторичного сырья, который обеспечит работой около 2,5 тысячи человек. Расчётная нагрузка предприятия составит 250 тысяч тонн в год.

В селе Салик Дербентского района республики возведут тепличный комбинат по производству томатов, который откроет около 150 новых рабочих мест. Мощность теплиц общей площадью в 20 га составит до 3,5 тысячи тонн овощей в год.

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