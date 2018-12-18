232 млн рублей выделит Смоленская область на лекарства для льготников

Смоленск, , 13:00 — REGNUM 232 миллиона рублей будет направлено из бюджета Смоленской области в 2019 году на обеспечение лекарствами льготных категорий населения. Заявление губернатора Алексея Островского 18 декабря приводит пресс-служба администрации области.

«Федерация, передав полномочия на уровень субъектов, не подкрепила это финансовыми обязательствами со своей стороны. В прошлом году мы «вытащили» ситуацию, перераспределив в четвертом квартале средства с иных сфер жизнедеятельности региона, чтобы обеспечить людей лекарствами. Объем финансирования, который был экстренно выделен по моему прямому поручению, превысил 250 миллионов рублей», — отметил Островский.

«В нынешнем году ситуация ровно такая же: мы вынуждены перераспределять на эти цели денежные средства, в частности, с таких направлений как строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. На следующий год мы также дополнительно будем выделять 232 миллиона рублей для того, чтобы полностью закрыть вопрос по льготному лекарственному обеспечению. При этом министерство финансов нам говорит: «Мы вам даем субсидию на сбалансированность бюджета, ищите, как распределить деньги». Хотя, должны целевые деньги доводить до субъектов Федерации», — добавил глава Смоленской области.

При этом, подчеркнул Островский, регион нашел поддержку у министерства здравоохранения РФ, но позиция Минфина «к сожалению, позиция диаметрально иная».

Глава региона также сообщил о строительстве в Смоленской области новых медучреждений. В частности, в 2019 году начнется работа по подготовке проектно-сметной документации для строительства нового корпуса областной детской клинической больницы и современного онкологического центра. В следующем же году будут подобраны участки под объекты. Строительство и ввод в эксплуатацию новых учреждений намечен на 2021−2023 годы, сообщил губернатор. Он добавил, что строительство объектов получило поддержку вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой. Общая стоимость объектов оценивается в 6,5 млрд рублей.

«Особенно важен тот факт, что Татьяна Алексеевна (Голикова) одобрила снижение доли софинансирования строительства нового корпуса областной детской клинической больницы и онкоцентра со стороны бюджета Смоленской области. Для всей страны этот показатель — 13%, для нас же размер софинансирования строительства составит 3%. Это позволит сэкономить 650 млн рублей, которые мы сможем направить на другие социально-значимые проекты», — сказал Алексей Островский.