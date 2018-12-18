В 2018 году в Павлодаре ввели в эксплуатацию 115 спортивных объектов

Павлодар, Казахстан, , 13:04 — REGNUM В 2018 году в Павлодарской области Казахстана в эксплуатацию ввели 115 спортивных объектов, передает 18 декабря телеканал «Хабар 24».

Всего в регионе действует 3,5 тыс. спортивных сооружений. Одной из достопримечательностей Павлодара является ледовый дворец «Астана», но в последние годы объект перегружен посетителями. Поэтому власти города планируют сдать в эксплуатацию в 2019 году еще одну ледовую арену.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в Павлодаре состоялась церемония открытия олимпийского бассейна. В городе также строятся крытый легкоатлетический футбольный манеж, ледовая арена и другие объекты.

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