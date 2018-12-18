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ГД на полгода увеличивает ожидаемый период выплат накопительной пенсии

Экономика

На 2019 год

Москва, 18 декабря 2018, 12:57 — REGNUM  Правительственный законопроект, направленный на увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2019 году, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Речь идет о параметрах, которые необходимы для расчета размера пенсий. Так, при расчете показателя правительство учитывает продолжительность жизни граждан, поэтому ожидаемый период выплаты накопительной части пенсии каждый год растет на полгода. Так, в 2018 году он составляет 246 месяцев.

По предложению правительства РФ, в 2019 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии должен составлять 252 месяца.

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