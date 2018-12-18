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Энергетики инвестируют во Владимирскую область 5 млрд рублей

Экономика

Администрация региона и ПАО «МРСК Центра» подписали долгосрочное инвестиционное соглашение

Владимир, 18 декабря 2018, 12:59 — REGNUM  В модернизацию энергосистемы Владимирской области инвестируют 5 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписал губернатор Владимир Сипягин и генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский, сообщила 17 декабря пресс-служба региональной администрации. Деньги пойдут на модернизацию электросетевого комплекса региона и повышение надежности электроснабжения.

Программа рассчитана на шесть лет. Работа затронет не только города области, но и в первую очередь сельские территории. В частности, будут внедрены «умные» сети.

«Внедрение «умных» сетей повысит надежность электроснабжения потребителей Владимирской области, что будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе. Цифровизация позволит модернизировать электросетевой комплекс и создать условия для широкого применения высоких технологий при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства», — заявил Владимир Сипягин.

Отметим, что Владимирская область стала одним из четырех регионов, в которых сейчас подписаны подобные соглашения.

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