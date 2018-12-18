Дорожный фонд Смоленской области в 2019 году вырастет на 2 млрд рублей

Смоленск, , 12:37 — REGNUM Более чем на два миллиарда рублей увеличится размер Дорожного фонда Смоленской области в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Такое заявление сделал губернатор Алексей Островский. Слова губернатора 18 декабря приводит его пресс-служба.

«По сравнению с нынешним годом объем дорожного фонда увеличится более чем на два миллиарда рублей. Администрация региона уже формирует информационную таблицу дорожных объектов, ремонт, реконструкция и строительство которых будет осуществляться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в течение ближайших трех лет. Понятно, что это распределение будет корректироваться в зависимости от объёма федерального финансирования, фактически поступившего в регион», — отметил глава региона.

Островский также напомнил, что по объему отремонтированных дорог Смоленская область сегодня в лидерах — это подтверждают рейтинги Общероссийского народного фронта. При этом глава региона подчеркнул важность своевременного проведения дорожных работ.

«Моя принципиальная позиция заключается в том, что дорожные работы нужно начинать в срок либо сразу переносить на следующий год для того, чтобы не закапывать деньги впустую, проводя ремонтные работы под снегом и льдом».

Проблемы, по мнению губернатора, могут возникнуть в Смоленске — там ремонтом улично-дорожной сети занимается муниципальное унитарное предприятие «Дормостстрой», качество работы которого в последнее время вызывает нарекания.